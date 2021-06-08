В ТРЦ «Гринвич» за прививку от коронавируса подарят пригласительный в кино

Мобильный пункт в ТРЦ «Гринвич» работает с с 10:00 до 15:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мобильном пункте вакцинации в ТРЦ «Гринвич» всем, кто сделает прививку от коронавируса, подарят пригласительный в кинотеатр. Билет будет действителен на один из шести фильмов, которые сейчас идут в прокате. Об этом рассказали в региональном оперштабе.

Мобильный пункт вакцинации в ТРЦ «Гринвич» на 8 Марта, 46 работает с 10:00 до 15:00.

Напомним, что подобную акцию уже запустили в цирке и зоопарке Екатеринбурга. В цирке после прививки можно получить контрамарку на представление, а в зоопарке билет на одно посещение зверинца взрослому и ребенку.

График работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области можно посмотреть здесь.