Жители Екатеринбурга получат билет на представление, если поставят прививку от коронавируса в Цирке

Получить билет можно будет в кассе Цирка сразу после вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцам предлагают получить бесплатный билет в цирк за прививку от коронавируса. Горожанам, поставившим вакцину, дадут специальный сертификат, который можно будет обменять на контрамарку на представление. Сделать прививку и сразу получить билет в кассе можно будет в пункте вакцинации в Цирке, который откроется с 26 мая.

- Сегодня медицинских работников поддержал цирк. Уверен, в скором будущем список наших социальных партнеров в вакцинопрофилактике еще увеличится, потому что сферы культуры и спорта, как никто, остро пережили пандемию, вынужденные работать за закрытыми дверями, без посетителей, в режиме онлайн на протяжении многих месяцев, - отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. - Формирование коллективного иммунитета против COVID-19 убережет наше общество от третьей волны пандемии, а значит заинтересованы в этом абсолютно все сферы деятельности.

Пункт вакцинации будет работать в Цирке по средам и четвергам все лето. Поставить прививку и получить билет можно, только если исполнилось 18 лет. С собой нужно взять медицинский полис и СНИЛС.

Отметим, что в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга, подобных тому, что откроется в Цирке, привились 17 523 человека.

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