«Она более живая»: главный эпидемиолог Екатеринбурга объяснил, чем отличается «Спутник V» от «ЭпиВакКороны»

«Спутник V» поступил в Свердловскую область в конце прошлого года. «ЭпиВакКорона» - 27 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас жителей региона прививают отечественными вакцинами «Спутник-V», которая поступила на Урал в конце прошлого года, а также «ЭпиВакКороной», которая была завезена 27 января. О том, чем они отличаются, рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

- В вакцине «ЭпиВакКорона» центр «Вектор» антиген синтезировал химическим путем, - говорит Александр Харитонов. - Вакцина «Спутник V» центра имени Гамалеи создана биотехнологическим путем. Она более живая, если говорить простым языком. Во всяком случае, более приближена к живой.

Также у вакцин разные условия хранения. «Спутник V» поставляется в замороженном виде. А «ЭпиВакКорона» может храниться при температуре от +2 до +8 градусов.