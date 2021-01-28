Уральцев начали прививать от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона»

Новую вакцину ставят с 28 января 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начали прививать от коронавируса новой вакциной «ЭпиВакКорона», которая 27 января завезена на Урал. Медики утверждают, что вакцина эффективна и безопасна.

Власти даже показали одну из жительниц Урала, которая оказалась в числе первых привитых вакциной «ЭпиВакКорона». Это 75-летняя Надежда Тушканова, которая знает, что «вакцина безопасна».

Медики нашли свой плюс в вакцине.

- Для медиков важны еще и более мягкие условия хранения – от 2 до 8 градусов, а также однодозовость компонента – нет необходимости собирать пациентов группами, – рассказал заместитель главного врача Свердловской областной больницы №2 Андрей Горбунов.

Отметим, что для прививающихся новой вакциной такие же, как и для тех, кто будет прививаться «Спутник V».

Врачи обратили внимание на то, что за три дня до прививки и три дня после нее нужно не пить спиртное, ограничить физические нагрузки и водные процедуры.

- Мочить место вакцинации после прививки в течение трех дней также не рекомендуется, – заключил медик.

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