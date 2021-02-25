Как привиться от коронавируса в торговых центрах Екатеринбурга

Первым компонентом «Спутника V» в Свердловской области привиты уже 127,5 тысяч человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале в Екатеринбурге опробовали ноу-хау, которое до этого можно было встретить в Москве - привиться от коронавируса не в поликлинике, а в торговом центре. Интерес к такому способу у жителей города появился сразу. Еще бы! Ведь так можно обзавестись антителами в перерывах между покупками и без похода в поликлинику. Но и вопросов этот способ вызвал немало. Их читатели «Комсомолки» задали нашим ведущим в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92.3FM). Отвечаем на главные из них.

В КАКИХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ЕКАТЕРИНБУРГА МОЖНО ПРИВИТЬСЯ

На самом деле сейчас пока ни в каких. 17 февраля мобильный пункт вакцинации работал лишь в торговом центре «Дирижабль» на Академика Шварца, 17. Но, как пояснили в самом ТЦ, это была лишь разовая акция, которая продлилась несколько часов.

Делать прививки тогда приехали врачи из 24-й городской больницы. Второй раз они будут ставить прививки в «Дирижабле» 10 марта. Тогда в торговом центре сделают сразу две площадки для вакцинации. Одна будет для тех, кто собирается сделать первую прививку от коронавируса, а другая для тех, кто придет на повторную вакцинацию, ведь отечественная вакцина «Спутник V» ставится два раза с разницей в 21 день. Лишь тогда антитела начинают работать в полную силу.

Также в ближайшие дни в Екатеринбурге мобильные пункты вакцинации должны появиться еще в двух торговых центрах. Один в «МЕГЕ», другой в одном из гипермаркетов «О’КЕЙ», правда, в каком именно пока не сообщается. Когда мобильные пункты там откроются, тоже пока не ясно.

В ближайшее время мобильные пункты вакцинации должны будут заработать еще в двух торговых центрах Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Сделать прививку можно было просто отстояв очередь. При этом желающим в «Дирижабле» помогали сориентироваться волонтеры из медицинского колледжа. Перед прививкой посетителей осматривал врач-терапевт.

- Желающим привиться надо заполнить анкету с вопросами о здоровье. После этого их консультируют врачи, - объяснял Марк Бушмич, студент медицинского колледжа УрГУПС, оказывавший помощь в мобильном пункте вакцинации. - Затем идет небольшой опрос о самочувствии, наличии хронических заболеваний, измерение артериального давления. Если есть явные противопоказания для постановки вакцины, то пациенты пишут отказ. Если все хорошо, то здесь же – в отдельной кабинке – медсестрами ставится прививка.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

Приходя на вакцинацию в «Дирижабль», с собой нужно было иметь только паспорт, полис и СНИЛС.

КАКУЮ ВАКЦИНУ СТАВЯТ

17 февраля для прививок в «Дирижабле» было выделено 700 доз вакцины Гам-Ковид-Вак, которая также известна, как «Спутник V». Это отечественная вакцина, разработанная для выработки антител, защищающих от коронавируса. Она ставится двумя прививками с разницей в 21 день.