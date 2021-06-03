В пункте вакцинации Екатеринбургского зоопарка за прививку от коронавируса выдадут бесплатный билет

Мобильный пункт вакцинации развернут за вольерами тигров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке в субботу, 5 июня открывается мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он будет расположен прямо за вольером с тиграми, в помещении «Кинолекторий». Всем, кто здесь сделает прививку, вместе со справкой о постановке первого компонента вакцины выдадут пригласительный на посещение зоопарка. По нему можно будет прийти и бесплатно посмотреть зверей взрослому вместе с ребенком.

- Этим пригласительным можно воспользоваться через три недели, чтобы пройти в зоопарк и сделать прививку вторым компонентом, или в любой другой день до конца года, - рассказали в оперативном штабе Свердловской области.

Медики с вакциной будут приезжать в зоопарк, и разворачивать пункт вакцинации по субботам с 11:00 до 15:00. Поставить прививку сможет любой посетитель старше 18 лет, имеющий при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Акция будет действовать до конца месяца.

Если прийти в зоопарк на вакцинацию вторым компонентом не получится, то с направлением из зоопарка можно будет без записи прийти в прививочный кабинет поликлиники ЦГКБ №1 на Декабристов, 15Б.

Напомним, недавно подобную акцию запустил Екатеринбургский Цирк. Там в мобильном пункте горожанам, поставившим вакцину от коронавируса, дают специальный сертификат, который можно обменять на контрамарку на представление. Привиться от коронавируса здесь можно по средам и четвергам в течение всего лета.

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