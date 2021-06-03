В больницы поступит еще 18 900 доз вакцины «Спутник V» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область поступило три разных партии вакцины от коронавируса. Об этом сообщил региональный оперштаб. Жители региона смогут поставить вакцину Спутник V, ЭпиВакКорона или КовиВак.

- По больницам региона распространяется 18 900 доз вакцины «Спутник V», разработанной научно исследовательским центром имени Н.Ф.Гамалеи. Также доставлена вакцина ЭпиВакКорона, разработанная новосибирским научным центром «Вектор», которая позволит привить 12 600 человек, и 3 120 доз вакцины КовиВак Центра Чумакова, - рассказали в оперштабе.

По данным на сегодняшний день, 3 июня, первым компонентом от коронавируса привито 477 421 свердловчан. 397 936 завершили вакцинацию

Сделать прививку от коронавируса можно в 82 медицинских организациях в 155 кабинетах медучреждений региона. Кроме того, в Свердловской области работают 32 мобильных пункта и 42 мобильные бригады, которые выезжают, например, в торговые центры и аэропорт Кольцово.

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