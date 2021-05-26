«Ищем инвесторов»: на уральском заводе рассказали о ситуации с новой вакциной от коронавируса

Разрабатываемая в Свердловской области вакцина от COVID-19 называется «Урал». Ее пока еще не ставят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце декабря прошлого года стало известно, что одна из вакцин от коронавируса разрабатывается в Свердловской области в закрытом городе Новоуральске на предприятии «Медсинтез». Ее назвали «Урал».

Специалисты отмечали, что для перевозки этой вакцины не понадобится специальных морозильников, так как ее можно будет хранить в условиях от +2 до +8 градусов. Кроме того разработчики отметили, что она будет эффективна и против разновидностей COVID, которые могут появиться в будущем.

Но сегодня в СМИ вдруг распространилась информация о том, что работы над вакциной «Урал» якобы приостановлены из-за нерентабельности. На самом предприятии «Медсинтез» эту информацию опровергают.

- Работа над вакциной не остановлена. У нас все лабораторно получилось, - уточнил Александр Петров, председатель совета директоров предприятия «Завод Медсинтез». - Результаты есть и они хорошие. Но сейчас нужно масштабировать этот проект, а для этого нужны большие инвестиции – сделать четкий план, сделать предложение инвестору, привлечь фонды. Это большая работа.

Также на предприятии отметили, что все оборудование для производства вакцины уже закуплено и производственный участок готов для изготовления любого типа вакцин. Добавим, что на «Медсинтезе» также выпускают противовирусный препарат «Триазаверин», который врачи использовали при лечении пациентов с COVID-19. Он разрабатывался в Свердловской области.

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