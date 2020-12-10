Вакцинация от COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области: когда начнется

До конца года в регион поступит еще 3700 доз вакцины. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В четверг, 10 декабря, в Екатеринбург прямо из Москвы доставили партию из тысячи доз «Спутника V» - первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса, которая была создана российскими учеными.

- Вакцина «Спутник V» предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет, - отмечает Галина Борисевич, главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области. - Важно, чтобы за последние шесть месяцев они не болели коронавирусом. Также при постановке вакцины мы учитываем и с осторожностью относимся к хроническим заболеваниям.

Партию в 1000 доз вакцины доставили в Екатеринбург из Москвы. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Вакцина «Спутник V» ставится два раза. Промежуток между уколами должен составлять 21 день. Сама по себе она упакована в индивидуальные ампулы, рассчитанные на одного человека, либо в ампулы сразу на пять человек. Первые нужно использовать в течение 30 минут после вскрытия. Вторые – в течение двух часов.

- Перевозится и хранится вакцина при минус 18 градусах, - говорят в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Вакцина требует особого с ней обращения, поскольку быстро размораживается и повторному замораживанию не подлежит. По словам экспертов, в регионе достаточно ресурсов и необходимой техники для того, чтобы обеспечить качественное хранение вакцины и дальнейшую ее транспортировку до медицинской организации.

Перевозится и хранится вакцина при минус 18 градусах. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В течение следующих трех недель в Свердловскую область должно поступить еще 3,7 тысяч доз «Спутника V». Правда, на первом этапе ставить их будут далеко не всем желающим.

- В первую очередь прививаться будут медики, работающие на скорой помощи и в поликлиниках с больными, заразившимися COVID-19, а также сотрудники правоохранительных органов, учителя, работники социальных и санитарных служб, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. Это бесплатная прививка, и ставиться она будет исключительно на добровольной основе.

Массовая вакцинация в Свердловской области начнется в следующем году. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В начале следующего года в Свердловскую область поступит уже гораздо большее количество доз вакцины. Лишь тогда в регионе начнется массовая вакцинация. Делать прививки будут в 18 больницах.

Добавим, что 10 декабря, в Свердловской области было выявлено еще 392 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе им заболели 50 168 человек. Из них 42 426 уже выписаны из больниц. 1 162 – умерли.