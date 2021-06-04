В Екатеринбурге прививку от коронавируса в мобильных пунктах поставили 20 217 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают работать выездные пункты вакцинации от коронавируса. В течение недели прививку можно будет поставить в торговых центрах региона и аэропорте, зоопарке и цирке Екатеринбурга. Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 с 4 по 11 июня.

НИЖНИЙ ТАГИЛ

– ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б):

5 и 6 июня с 10:00 до 20:00, с 7 по 11 июня (ежедневно) с 16:00 до 20:00

СЫСЕРТЬ

– ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37):

6 июня с 10:00 до 14:00

ИРБИТ

– Площадь им. Г.К. Жукова (ул. 50 лет Октября):

4 июня с 11:00 до 17:00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

– ТЦ «Мегамарт» (ул. Суворова, 24):

5 июня с 11:00 до 15:00

– ТЦ «Каменск Сити Молл» (проспект Победы, 65):

5 июня с 11:00 до 15:00

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

– Магазин «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18):

5 июня с 10:00 до 13:00, 9 июня с 17:00 до 20:00

ЕКАТЕРИНБУРГ

– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87):

с 4 по 11 июня (ежедневно) с 15:00 до 19:00

– ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5):

10 июня с 15:00 до 19:00

– Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12):

4, 7, 8 с 10:00 до 18:00

– ТЦ «ОМЕГА» (ул. Космонавтов, 41):

4 и 5 июня, с 7 по 10 (ежедневно) с 16:00 до 19:00

– ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133):

с 4 по 11 июня (ежедневно) с 12:00 до 18:00

– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46):

4, 8, 10 июня с 10:00 до 15:00

– Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт):

с 7 по 11 июня (ежедневно) с 13:00 до 19:00

– ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50):

с 3 по 6 июня с 10:00 до 14:00 (ежедневно)

– ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45):

9 июня с 16:00 до 19:00

– ТЦ «Таганский ряд» (ул. Техническая, 19):

5 июня с 10:00 до 14:00

– Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189):

5 июня с 11:00 до 15:00

– Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43):

9 и 10 июня с 14:00 до 19:00

В выездном пункте вакцинации свердловчан принимают без записи. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

По данным оперштаба Свердловской области, в торговых центрах региона прививку поставили уже 3 965 свердловчан. В Екатеринбурге с начала работы мобильных пунктов вакцинировались 20 217 человек.

Напомним, что накануне стало известно, что в пункте вакцинации в Екатеринбургском зоопарке всем поставившим прививку выдадут пригласительный, по которому можно будет бесплатно посетить зоопарк одному взрослому и ребенку. Ранее подобную акцию запустили в Цирке. Там после прививки можно получить бесплатный билет на представление.