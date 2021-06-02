В прошлом году горожане и строители обвинили друг друга в порче газона в парке «Зеленая роща» Фото: Алексей БУЛАТОВ

У мэрии Екатеринбурга возникли претензии к качеству ремонта в Зеленой Роще, которую открыли после реконструкции в октябре прошлого года. Глава города Алексей Орлов потребовал у подрядчика выполнить гарантийные обязательства и устранить недостатки.

- Подобные комплексные работы – один из первых опытов такой масштабной реконструкции, и мы должны сделать выводы на основе всех допущенных недочетов. Подрядчик должен выполнить свои гарантийные обязательства, работы необходимо ускорить. Осенью мы проконтролируем состояние деревьев и газонов, - сказал мэр.

На благоустройство парка потратили 132 миллиона рублей. За полтора года в Зеленой роще убрали усохшие и больные деревья, высадили 1 тысячу 600 елей, сосен, яблонь, берез и 4 тысячи кустарников. Кроме того, подрядчик обновил 11 тысяч квадратных метров тротуара и проложил 1 тысячу 500 квадратных метров резинового покрытия.

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