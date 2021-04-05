«Можно заняться воркаутом на SUP-бордах»: Зеленую рощу в Екатеринбурге затопило талыми водами

В парке не продумано водоотведение и вода скапливается на тротуарах и площадках для спорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парк «Зеленая роща», реконструкцию которого закончили осенью прошлого года, затопило талыми водами. В основном вода затопила газоны, но местами лужи растеклись и по новым, недавно уложенным дорожкам. Пенсионерам, мамам с колясками, горожанам с собаками и всем остальным, кто ежедневно приходит в парк, приходиться если не прыгать, то обходить подтопленные участки парка либо по еще не растаявшему снегу, либо по другим тропинкам, до которых еще не дотекла вода.

Горожанам приходится прыгать через большие лужи Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда проект благоустройства был опубликован, стало понятно, что в парке совершенно не продумано водоотведение. Видно было, что об этих вещах не позаботились. Если делается какое-то сооружение, например та же дорога в чистом поле, там, где наиболее низкое место, всегда делается дренажная труба под дорогой, через которую вода может стекать по рельефу дальше, - рассказал урбанист Владимир Злоказов на радио «Комсомольская правда». - В Зеленой роще есть только одна такая труба, сделанная в рамках другого проекта, а именно детской площадки около клиники в парке. А люди, которые делали проект основной части парка или не знали о таких вещах, или подумали, что вода вся впитается куда-нибудь и никуда не пойдет. Но вода не уходит и стоит большими «озерами».

Снег тает, но земля впитывает воду не везде. Хотя бы потому, что местами она еще замерзшая. Таким образом, вода постепенно стекает по рельефу и накапливается перед сооружениями. Такими, например, как стадион. Возле него территория парка сейчас затоплена наиболее сильно. Также в парке затопило детские и спортивные площадки.

Сильнее всего территория парка затоплена возле стадиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Возле стадиона есть две площадки для вораута. Одна из них полностью затоплена и можно сделать что-то типо воркаута на SUP-бордах [прим.ред - приспособление для разновидности серфинга], - шутит Владимир Злоказов.

Проблема заключается не только в том, что в парке сейчас не погулять, не промочив ноги, но и в том, что вода размывает дорожки, тщательно уложенные во время реконструкции. Как они будут выглядеть, когда весеннее солнце подсушит территорию парка, пока не ясно.

Местами вода очень сильно затопила газоны из-за которого в прошлом году поругались строители и горожане Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вода безусловно уйдет, но сейчас она, когда стекает, течет по дорожкам, раздувает их основание. От перепада температур, вода то тает, то замерзает и они начинают быстрее разрушаться. Кроме того на дорожки вымывается земля с газонов и образуется грязь. Эти проблемы были и раньше - до благоустройства. Когда реконструкцию заканчивали, на проблему было указано, но ее не решили, - отмечает Владимир Злоказов.

Заказчиком на благоустройство Зеленой рощи выступало Управление городского благоустройства. Урбанист уверен, что дефекты, которые могут образоваться из-за воды, конечно исправят по гарантии, но проблему с подтоплениями уже не решить.

- В парке Зеленая роща действительно не предусмотрен дренаж. Потому, что в парке очень большие площади газонов и зеленых насаждений. Необходимость в дренаже отсутствует. Сейчас вода на дорожках действительно присутствует в связи с тем, что земля на газонах еще не достаточно оттаяла, - рассказали в Комитете благоустройства Администрации Екатеринбурга.

Горожанам остается только надеяться, что дорожки после того, как их размыло водой, вновь реконстуируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в прошлом году, когда на обновленную территорию парка пустили горожан, строители начали обвинять их в порче газона и гибели белок. Екатеринбуржцы же, в свою очередь, возмущались, что по Зеленой роще ездит техника. Официально парк открыли 9 декабря, когда реконструкцию оценила комиссия.