Горожане и строители обвинили друг друга в порче газона в парке «Зеленая роща»

Вдоль дорожки кто-то срезал кусок газона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже больше недели прошло с того момента, как в парке «Зеленая роща» вновь начали гулять горожане. В марте его закрывали, чтобы провести благоустройство: сделать дорожки и тропинки, установить фонарные столбы, посадить новые деревья и кустарники, сделать детские и спортивные площадки, а также уложить рулонный газон. Однако эта неделя для парка началась со скандала: Мария Штань, представитель компании-подрядчика, занимавшаяся озеленением, посетовала на то, что горожане уже успели испортить благоустройство.

- Парк открыли. Уже как больше недели толпы осаждают хрупкий оазис, - написала Мария Штань на своей странице в Facebook. - Белки начали дохнуть. Сегодня опять нашли одну. В серой пушистой шубке. Мертвую. Уже сломали молодую яблоню. Выдрали несколько кустов. Нарушили декоративную отсыпку. Про газон - молчу… Газон воруют. Прямо пласты рулонного газона снимают, в пакетик… и домой.

В парке уже появилось граффити. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Людей в открывшуюся «Зеленую рощу» и правда ходит теперь много. И газон в одном месте действительно кто-то срезал и унес непонятно зачем. Чтобы благоустройство не разнесли окончательно, в мэрии решили установить в парке систему видеонаблюдения.

- Очень неприятно, когда только что благоустроенный парк, где установлено новое оборудование, проложены новые дорожки и газоны, подвергается такому вандализму со стороны несознательных граждан, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Для предотвращения правонарушений в парке после его официального открытия администрация города планирует установить в нем систему видеонаблюдения.

Одна из белок, живущих в парке Зеленая Роща. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело в том, что сейчас парк открыт, по нему можно гулять, но по документам он все еще числится как строительная площадка. Ранее мэр Александр Высокинский говорил, что официально и окончательно он откроется лишь 23 ноября.

- Подрядчик, который сейчас работает над благоустройством парка, администрации города, то есть заказчику благоустройства, объект еще не сдал, - добавляют в пресс-службе мэрии. - Муниципальная комиссия в парк не выходила. Сам парк официально не принимался. Парк сейчас открыт. Посещать его можно, но официально у подрядчика он еще не принят. О фактах вандализма мы узнали с большим сожалением.

Уже неделю по парку можно ходить. Но официально он еще не открывался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, сам проект благоустройства парка, а также то, как впоследствии проводились строительные работы в нем, вызывали у ряда жителей города вопросы. Например, инициативную группу беспокоила судьба старых деревьев, которые могли пострадать в ходе реконструкции.

- Если сходить сейчас в парк, то можно увидеть, что ничего там особенно не разворовано и не уничтожено, - отмечает Владимир Злоказов, урбанист, член инициативной группы «Друзья «Зеленой рощи». - Там полтора квадратных метра газона максимум, непонятно зачем, люди пытались унести. Возможно, пара таких человек нашлось на несколько тысяч тех, кто пользуется парком. В то же самое время сам подрядчик своей строительной техникой порой ездит по этим газонам, и можно в разных местах парка найти колеи тяжелой техники в тех местах, где они уже сделали газон, где делали посадки. То же самое дорожки - они ездят тяжелой техникой по этим дорожкам, во многих местах уже их повредили. Разъездили углы. Они видят грехи за посетителями, которые неизбежно есть. В то же самое время они хотят отвлечь внимание от того, какой ужасный проект этого парка, и того насколько простенько все реализовано.