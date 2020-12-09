В Екатеринбурге официально открылась «Зеленая роща»

Реконструкция парка длилась полтора года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 9 декабря после реконструкции официально открылся парк «Зеленая роща», об этом сообщила выездная комиссия. Однако территория парка была доступна еще в октябре.

- Во время преображения специалисты спиливали старые и больные деревья, а на их место высаживали новые. Также на территории обновили тротуары, наладили освещение, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Благоустройство общественных пространств проводят с целью сохранения и развития зеленых зон в столице Урала. Напомним, что с 23:00 и до 06:00 парк будет закрыт.