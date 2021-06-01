Кроме этого во время стрельбы был ранен в ногу сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, он продолжит лечение дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ОДКБ № 1 Екатеринбурга рассказали о состоянии 9-летней Алины, которую ранили во время стрельбы на Химмаше.

- Состояние пациентки тяжелое, стабильное, - пояснили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пуля попала девочке в живот, врачам пришлось ампутировать 30 сантиметров кишечника. Сейчас Алина находится на искусственной вентиляции легких, она так и не пришла в сознание после операции.

Устроившего стрельбу Сергея Болкова взяли под стражу до 29 июля. Он признал вину и раскаялся. Кроме этого во время стрельбы был ранен в ногу сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, он продолжит лечение дома.

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