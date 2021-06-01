На Среднем Урале почти не осталось малонарушенных лесов

В начале XXI века площадь малонарушенных лесов России составляла примерно 289 млн га – это 26% всех лесных территорий или 17% площади страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Европейской части страны хозяйственная деятельность человека не затронула лишь 9% лесов, в Свердловской области – 4%, а в 43 субъектах РФ диких лесов не осталось вовсе.

- Только 5% малонарушенных лесных территорий охраняется на федеральном уровне, в половине случаев – в заповедниках. Остальные 95% могут исчезнуть в ближайшие десятилетия, - говорится в отчете «Гринпис».

По данным «Уральского меридиана», основными причинами гибели лесов являются промышленные лесозаготовки и пожары, вызванные рубками, сельским хозяйством и строительством дорог.