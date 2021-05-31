Экс-полицейский, открывший огонь по людям в Екатеринбурге, признал вину

Сергею Болкову тяжело говорить на суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга 31 мая 2021 года выбирают меру пресечения 48-летнему бывшему сотруднику органов внутренних дел Сергею Болкову, который открыл огонь из окна своей квартиры в доме №31 по улице Бородина на Химмаше. На вопрос журналистов, признает ли он вину, Болков ответил утвердительно.

Мужчина признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы раскаиваетесь в том, что сделали?

- Да.

- Вы хотели бы извиниться?

- Да, - сказал Сергей Болков на суде.

Мужчина находится в состоянии сильного похмелья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший силовик по предварительным данным несколько дней употреблял алкоголь, после чего вечером, 30 мая 2021 года, начал стрелять из окна, ранив 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии.

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