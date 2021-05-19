Илья Варламов похвалил Екатеринбург за здание РМК и «Солнечный», но раскритиковал набережную

Урбанист уверен, что набережной в Екатеринбурге нужна реконструкция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Илья Варламов опубликовал новое видео про Екатеринбург после того, как посетил наш город в апреле. Блогер похвалил столицу Урала за здание РМК, спроектированное архитектором Норманом Фостером и микрорайон Солнечный. Вместе с тем он раскритиковал разрушенное наследие ЧМ-2018 и набережную Исети.

- Многострадальную набережную давно пора привести в порядок. Здесь не пойми что творится с парковкой. Куча какого-то стрит-арта, который вместо того, чтобы чистить закрашивают серой краской. Это место давно нуждается в реконструкции. Набережная здесь не соответствует статусу лучшего города, - рассказал Варламов.

На видео блогер в положительном ключе отметил микрорайон Солнечный – ему понравилась архитектура. Но и здесь он нашел недостатки с организацией парковок. Он заметил, что люди бросают машины вне дворов.

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