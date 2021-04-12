Илья Варламов раскритиковал чиновников Екатеринбурга из-за затопленных парков

Илья Варламов высказался о необходимости системы водоотведения в парках Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже который день стоит по-настоящему весенняя погода. Из-за плюсовой температуры снег быстро растаял и уже почти нигде не видно сугробов. В центре города сухие дороги и тротуары, но вот местами, особенно в парках, талые воды превратились в огромные непроходимые лужи.

Сильнее всего затопило Зеленую рощу и парк Энгельса. В первом утонули недавно отреставрированные спортивные площадки и тропинки так, что люди с трудом преодолевают подтопленные и грязные участки. Во втором же образовалась настолько большая лужа, что пришлось сооружать временные деревянные настилы, а дети не придумали ничего лучше, чем сплавляться по воде на плоту.

На тротуарах в парках грязь, огромные лужи и ручьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАЧЕМ ДРЕНАЖ, ЕСЛИ ВОДА ВПИТАЕТСЯ САМА?

Горожане и активисты винят в затопленных парках проектировщиков, которые не продумали заранее системы водоотведения. Чиновники же, в свою очередь, говорят, что необходимости в дренаже в парках, где очень большие площади газонов и зеленых насаждений, нет. Вода, якобы, уйдет сама - впитается в землю.

Не обошел стороной эту тему и блогер Илья Варламов. Он раскритиковал чиновников Екатеринбурга из-за затопленных парков. Убранист, также, как и активисты Екатеринбурга уверен, что система водоотведения нужна - с ней не было бы проблем с огромными грязными лужами.

- С одной стороны мы имеем плохо образованного заказчика, который совершенно не думает об эксплуатации. С другой - желание побольше украсть. А на чем можно украсть, когда вы делаете парк? Нельзя ведь вообще не сделать дорожки или не поставить лавочки - это сразу все заметят. А вот не продумать систему водоотвода можно. Ее сразу не видно, а там разберемся, - пишет Илья Варламов.

ДЕРЕВЬЯМ - ВОДУ, ЛЮДЯМ- СУХИЕ ДОРОЖКИ

Урбанист уверен, что в парках Екатеринбурга, которые сейчас оказались затоплены, все-таки можно было сделать систему отвода воды с пешеходных дорожек. А если такой возможности по какой-либо причине не было, то всегда есть вариант сделать правильные дорожки.

- У нас не принято думать про такие мелочи. Построили - радуйтесь! Зеленая территория - значит, под водой будет каждую весну. Дренаж в парках не строится, каждый год все парки города затапливаются, ну и ладно. К черту систему водоотвода, - написал Илья Варламов. - Здесь, конечно, нужно заметить, что не всегда есть смысл полностью убирать воду из парка в принципе. Скажем, от деревьев ее отводить нужно лишь тогда, когда она либо мешает росту деревьев, постоянно их затапливая, либо там расположен пешеходный путь. Но это вовсе не означает, что воду не нужно отводить совсем и что с наступлением весны дорожки должны превращаться в грязь лишь потому, что так было всегда.

Под правильными дорожками убранист имеет в виду такие тропинки в парках, которые расположены на несколько сантиметров выше, чем уровень газона или грунта. Тогда вода будет просто стекать с них вместе с пылью и песком. В пример урбанист приводит дорожки в парке Горького в Казани.

Парки Екатеринбурга затопило, но чиновники уверены, что все в порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

БИОТРЯСИНУ В КАЖДЫЙ ПАРК

Илья Варламов также рассказал, что можно создать искусственный рельеф, чтобы направить стоки дождевой воды в специально созданные биотрясины. Это такие небольшие болотца, засаженные камышами, осокой, тростником и другой растительностью, которая помогает очищать загрязненную воду.

- Если немного поработать над рельефом и разместить биотрясину в низине, то можно отвести воду от деревьев. На многих газонах растут кустарники и деревья. Если понизить уровень газона, их корневая система может оголиться. Чтобы уберечь растения, нужно либо повышать уровень дорожки вместо того, чтобы убирать «лишний» слой грунта, либо оставлять вокруг деревьев «островки безопасности». Если дерево растет вплотную к тротуару, то лучше сохранить часть выступающего бордюра, который его защищает, - пишет урбанист.

Также в парках, особенно там, где проходит много пешеходных маршрутов или когда нужно сделать дорожку ниже уровня грунта, урбанист считает, что можно предусмотреть и ливневую канализацию. В нее будет уходить вода, когда ее станет слишком много и прочие способы отвода перестанут работать.