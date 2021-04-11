Екатеринбург - это маленькая Венеция: в парке Энгельса дети сплавлялись по огромным лужам на плоту

Фото: скриншот с видео

Наконец-то в Екатеринбург пришла настоящая весна. Можно сменить тяжелую зимнюю одежду на легкую куртку и идти гулять. Но если кого-то и радует перемена погоды, то находятся и те, кто видит в таянии снега исключительные минусы. Уральскую столицу затопило огромными лужами, под воду ушло сразу несколько парков, в том числе и Зеленую рощу, которую реконструировали только в прошлом году.

Вода растекается по газонам и недавно уложенным дорожкам. Городские урбанисты говорят, что во многих местах уральской столицы не продумана система водоотведения, после таяния снега влага элементарно не успевает впитаться в землю.

С наступлением весны парки Екатеринбурга затопило

А вот дети в парке Энгельса решили воспользоваться огромными лужами в полной мере. Они соорудили плот и поплыли как настоящие гондольеры из Венеции. Возможно, здесь недавно пробился Малаховский ключ. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Квартал миллионеров» видно, как одна из девочек причаливает к деревянной дорожке, в это время к ней подсаживается еще один пассажир, и ребята «отходят от берега».

К сожалению, на видео нет звука. Остается только гадать, как комментирует происходящее человек, который находится за кадром. Кстати, это не первый курьезный случай, связанный с подтоплением в Свердловской области. Накануне жители Североуральска присвоили большой луже в одном из дворов имя главы города, в мэрии не остались равнодушными и откликнулись на шутку горожан.