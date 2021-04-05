Уже размывает новую грунтовую дорожку: Зеленую рощу затопило талыми водами

Фото: Владимир Злоказов

В Екатеринбурге парк «Зеленая роща» затопило талыми водами. Все дорожки и площадки, которые благоустроили в прошлом году уже начало размывать. Об этом рассказал на своей странице в Facebook урбанист Владимир Злоказов. Самая большая лужа образовалась возле стадиона.

- Отметка стадиона поднялась и теперь он выступает в роли дамбы, перед которой накапливается вода. До реконструкции этот эффект тоже был, но менее выраженный. Пока что вода обтекает стадион, пересекая примыкающие к нему дорожки. Как только станет теплее, это будут уже полноценные ручьи. С восточной стороны стадиона вода уже понемногу размывает новую грунтовую дорожку, - написал Владимир Злоказов.

По мнению урбаниста, в парке не продумано водоотведение, из-за этого вода течет куда угодно, в том числе поверх и поперек дорожек.

Фото: Владимир Злоказов

Напомним, что в прошлом году, когда на обновленную территорию парка пустили горожан, строители обвинили их в порче газона. Екатеринбуржцы же, в свою очередь, возмущались, что по Зеленой роще ездит техника. После реконструкции парк официально открыли 9 декабря, после того, как благоустройство оценила комиссия.