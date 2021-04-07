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Общество7 апреля 2021 17:34

Наши жители всегда были людьми веселыми: в мэрии Североуральска отреагировали на присвоение большой луже имени главы города

Табличка появилась накануне возле одного из домов на улице 50 лет СУБРа
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: telegram-канал «Уральская шлаковня»

Фото: telegram-канал «Уральская шлаковня»

Мэрия Североуральска отреагировала на креатив местных жителей. Накануне они присвоили большой луже во дворе жилого дома имя главы города. Табличка, на которой указано, что лужа носит имя Василия Матюшенко, появилась накануне возле одного из домов на улице 50 лет СУБРа.

- Жители Североуральска всегда были людьми веселыми и креативными и в данном случае они еще раз подтвердили это, хотя, увы, обратились все же не по адресу, - отмечают в администрации.

Чиновники отмечают, что сейчас в Североуральске действительно активно тает снег, и во дворах есть где-то снежная каша, а где-то уже лужи. Каждому жителю Севера России картина знакомая. Есть и работающие механизмы решения проблемы.

Фото: telegram-канал «Уральская шлаковня»

Сотрудники мэрии добавили, что поддержание порядка на дворовой территории относится к обязанностям управляющей организации или ТСЖ. И, если они не выполняют свою работу, то можно пожаловаться на них в прокуратуру или в Центр управления регионом.

Чиновники Североуральска, со своей стороны, предлагают жителям города, которые столкнулись с подобной проблемой, собраться у здания мэрии в ближайшую субботу в 10 утра и вместе со специалистом из администрации устроить обход по этим местам.

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