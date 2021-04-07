Фото: telegram-канал «Уральская шлаковня»

Жители Североуральска присвоили луже имя главы города. Табличка на которой указано, что лужа носит имя Василия Матюшенко появилась накануне возле одного из домов на улице 50 лет СУБРа.

- Специально, говорят, большую выбрали, чтобы всем мимо ходящим была видна безграничная народная любовь к градоначальнику. Кому море, пролив там, а Василию Матюшенко - лужу, - пишет telegram-канал «Уральская шлаковня».

Местные жители говорят, что эта лужа там уже давно, а управляющие компании никак не реагируют. А пока в Североуральске присваивают лужам имена чиновников, депутат Госдумы Дмитрий Ионин в Реже возле них танцует. Парламентарий приезжал в свердловский город, чтобы встретиться с избирателями и выслушать их проблемы, но потом его позвали на юбилей дома, где «взяли на слабо».