Депутат спел вместе с артистами Дома культуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящим фурором обернулось выступление депутат Госдумы Дмитрия Ионина во время рабочей поездки в Реже. Парламентарий приехал в свердловский город, чтобы встретиться с избирателями и выслушать их проблемы.

Но потом Ионина пригласили на юбилей дома. Там-то слуга народа и зажег по-настоящему.

Выступление депутата обернулось шквалом аплодисментов от публики. Фото: Facebook / Дмитрий Ионин

- Старшая по дому Светлана Ивановна, которую жители по-доброму называют «Мама Чоли», произнесла фразу: «А спеть слабо?». Годы тренировок в караоке прошли не зря! - рассказывает Дмитрий Ионин.

Депутату ничего не оставалось, как взять микрофон и спеть вместе с артистами местного Дома культуры легендарную песню «Ласкового мая» «Детство».

- Стоило спеть на местном празднике двора - и вся светлоликая общественность в лице Ксении Собчак, Ильи Варламова и прочих бьюти-блогеров кинулась осуждать и меня, и жителей - быстренько выведя новость в топ рунета, - объясняет парламентарий в разговоре с «КП».