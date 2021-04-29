Блогер Варламов назвал Екатеринбург городом социального равенства

Город прибрали, но блогер все равно недоволен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный блогер Илья Варламов назвал Екатеринбург городов социального равенства, потому что по грязи здесь ходят и чиновники, и обычные горожане.

Блогер включил Екатеринбург в топ самых грязных городов России, определив его на четвертое место своего рейтинга. По словам Варламова, грязь здесь есть даже возле городской администрации на площади 1905 года.

- Раз весь город ходит по говну, то и чиновники должны, здесь можно Екатеринбург похвалить. А может быть, у них просто мэр сменился и не успел наладить уборку у себя под окном, — рассуждает Илья Варламов.

Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге прошел общегородской субботник, в котором принял участие глава города Алексей Орлов. Это его первый субботник в новой должности.