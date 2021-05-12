Борьба с огнем продолжается на шести очагах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки в два раза сократили площади действующих лесных пожаров. Накануне на территории региона горело более 160 гектаров леса, сегодня эти площади составляют 86 гектаров. По данным департамента информационной политики, ситуация контролируемая и угрозы населенным пунктам нет.

На сегодняшний день борьба с огнем продолжается на шести очагах. Пять из них локализованы на площади 84 гектара. Это значит, что дальше огонь не распространяется.

Напомним, что по постановлению правительства с 30 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафов.

- Для предотвращения нарушений правил пожарной безопасности работают 185 патрульных групп. Авиационный мониторинг пожарной опасности составил уже более 250 летных часов. Интенсивность авиапатрулирования мы регулируем в зависимости от погодных условий, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Сообщить об очагах лесных пожаров можно по телефону Уральской авиабазы 8-800-100-94-00.

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