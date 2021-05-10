При сильном недомогании обращаться к врачу: в МЧС рассказали, что делать, чтобы защититься от смога в Екатеринбурге

Специалисты уже замерили состояние воздуха в каждом из районов города. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург накрыл смог. Ранее в Авиалесохране говорили о шести лесных пожарах, которые стали его причиной. Ближе к полудню в региональном управлении МЧС приводят уже новые данные.

- Всего на территории Свердловской области действуют 7 природных пожаров, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Все они локализованы. Принимаются все меры к ликвидации действующих пожаров. Угрозы населенным пунктам нет. Лесопожарная обстановка продолжает находиться на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Свердловской области.

Тем не менее специалисты Роспотребнадзора и МЧС сегодня начали проверять состояние воздуха в Екатеринбурге. Они провели замеры концентрации вредных веществ в каждом из районов города. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировали. В любом случае МЧС обращаются к жителям города с рекомендациями, которые следует выполнять, пока смог не рассеется.

По данным МЧС, все природные пожары в Свердловской области сейчас локализованы. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы - утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе, - говорят в ГУ МЧС по Свердловской области. - Открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном. Употреблять больше жидкости, фруктов и овощей.

Также следует поменьше курить и стараться не пить алкоголь. От длительных прогулок и физических нагрузок тоже следует отказаться. А вот что нужно делать, так это чаще проводить влажную уборку в доме и постараться увлажнять воздух. Сделать это можно с помощью бытовых увлажнителей и очистителей воздуха.

- При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу, - добавили в ведомстве.