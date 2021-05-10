Почему Екатеринбург накрыл смог: отвечают в Авиалесохране

К ночи огонь прошел по лесам 192 га. Фото: Олег Укладов

Этим утром жители Екатеринбурга могли наблюдать смог, который стелился по улицам города, словно туман. Сопровождался он запахом гари, что в жаркую летнюю погоду, когда все держат окна открытыми, не очень то и приятно — запах проникал даже в квартиры. Как оказалось, причина у этого — лесные пожары.

По данным Авиалесохраны РФ на 02.00 10 мая в Свердловской области было шесть пожаров на землях лесного фонда. Общая площадь, пройденная огнем — 192 га.

- На территории Свердловской, Тюменской, Курганской, Омской, Новосибирской областей наблюдается значительный рост количества и площади термоточек, - сообщают в Авиалесохране РФ. - Некоторые термоточки действуют в непосредственной близости к лесным землям, увеличивая риск перехода огня в лес с прилегающих территорий.

В ведомстве отмечают, что в период майских праздников жители региона часто выходили в лес на отдых и нарушали там правила пожарной безопасности, из-за чего ситуация только ухудшалась.

- Местное население, несмотря на установленный запрет на выжигание сухой травянистой растительности, продолжают его нарушать, - добавили в Авиалесохране.