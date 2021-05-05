Площадь возгорания больше гектара: под Екатеринбургом разбушевался лесной пожар

Фото: "Твой Асбест" паблик "Вконтакте"

Под Асбестом в Свердловской области бушуют лесные пожары. По словам депутата Натальй Крыловой, огонь уже подступает к жилым домам в поселке Папанина. Также деревья горят даже вдоль автомобильных трасс.

- До посёлка осталось меньше километра. Проезжающие по трассе водители сигнализируют, что на всей протяжённости дороги не замечено ни одной машины пожарных, - рассказала народная избранница.

В областном МЧС сообщились что спасатели все-таки работают на месте. Сейчас в лесополосе трудятся 20 пожарных, которые борются с огнем.

- Площадь составляет 1 Га, угрозы распространения нет. угрозы населенным пунктам нет. В 13:21 пожар был локализован, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, с 28 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. В лесах региона запрещен открытый огонь, нельзя сжигать траву и мусор и даже разжигать огонь в мангалах. Распространению пламени может способствовать и погода. Уральские синоптики в начале мая объявляли штормовой ветер со скоростью до 18 метров в секунду.