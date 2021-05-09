В Нижнем Тагиле прошел Парад Победы 2021

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В Нижнем Тагиле в 10 часов утра начался Парад Победы 2021 с участием исторической и современной военной техники.

С Днем Великой Победы горожан с трибуны на главной площади города поздравил заместитель губернатора свердловской области Александр Высокинский.

- Нижний Тагил является гордостью Свердловской области, ее промышленным сердцем, - сказал заместитель губернатора.

Горожане для просмотра Парада Победы 2021 в Нижнем Тагиле выстроились на пешеходной части улицы. По центру города проехала 31 единица военной техники, включая легендарные танки Т-43-85 и Т-90.

Также по улице проследовали парадные расчеты тагильской ракетной дивизии, МЧС, Росгвардии, юные моряки и кадеты.

В полдень на площади у концертного зала «Современник» начинается музыкальный фестиваль «Песни Победы». В 16 часов стартует праздничный концерт в перке отдыха имени Бондина, а также в парке «Народный».

Завершится празднование Дня Победы 2021 в Нижнем Тагиле большим салютом на Лисьей горе.

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