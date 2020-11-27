Премию «Человек года» получили основатели Фонда святой Екатерины в Екатеринбурге

Фото: Фонд святой Екатерины/Facebook

В Екатеринбурге состоялась ежегодная премия «Человек года». Впервые победителями главной номинации стали сразу три человека - учредители Фонда святой Екатерины – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Их отметили за помощь городу и региону в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, что Фонд святой Екатерины активно оказывает помощь в борьбе в COVID-19 с самого начала пандемии. Меценаты закупали крупные партии средств индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ и экспресс-тесты. Для станции скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса были закуплены тридцать новых автомобилей и кислородная станция. С начала ноября Фонд святой Екатерины начал обеспечение медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, горячим питанием. Также в этом месяце благотворители закупили и передали больницам региона крупную партию кислородных концентраторов для «красной зоны».

- На самом деле главными инициаторами, благодаря которым удалось реализовать столь масштабный проект, являются Андрей Анатольевич Козицын и Игорь Алексеевич Алтушкин. То, что сделал Фонд святой Екатерины, мне кажется, должно стать сигналом для всего бизнеса. Современный бизнес должен стать социально ориентированным, нацеленным на помощь людям, - сказал на вручении премии Андрей Симановский.

Также накануне наградили победителей и в других номинациях. Так, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов получил премию в номинации «Управленец на госслужбе», управляющая ТЦ МЕГА в Екатеринбурге Айше Агекян стала победителем в номинации «Социальный бизнес». А банкиром года стала Наталья Алемасова - управляющая банком «Открытие» в Свердловской области. Всего премии получили 11 человек, внесшие наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли.

Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 году и вручается уже в одиннадцатый раз. Победителей премии определяет бизнес-сообщество.