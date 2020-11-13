В свердловской области благотворители закупили оборудование для «красной зоны»

64 аппарата уже поставлены в больницы региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области фонд святой Екатерины закупил и передал больницам региона крупную партию кислородных концентраторов. 64 аппарата уже поставлены в центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», психиатрическую больницу №7 Екатеринбурга, Областную наркологическую больницу, Медицинский центр «Бонум», городскую больницу №1 Нижнего Тагила и ряд других медучреждений региона. Всего кислородные концетраторы получили 12 больниц. Новые аппараты собираются использовать для лечения пациентов с коронавирусом.

- Все концентраторы кислорода, которые пришли к нам в центр уже используются в «красной зоне». Это очень своевременная помощь, так как обеспеченность медучреждения кислородом в условия пандемии коронавируса является одним из ключевых факторов, позволяющим нам добиться положительных результатов при лечении больных, - отметила главная медицинская сестра МКМЦ «Бонум» Наталья Шекунова.

Отметим, что на оборудование благотворители потратили больше 4 миллионов рублей. В фонде святой Екатерины объяснили, что кислородные концентраторы используются в лечебно-профилактических целях - с их помощью проводят кислородную терапию для людей с легкой недостаточностью.

Такой аппарат при установке в больнице или клинике может быть подключен к имеющимся наркозным аппаратам ИВЛ. При индивидуальном использовании может служить аналогом системы централизованной подачи газов.

По словам директора фонда святой Екатерины Александра Андреева, помимо концентраторов в четырех больницах уже начался монтаж систем кислородного газоснабжения.

Напомним, что ранее фонд закупил для Станции скорой помощи в Екатеринбурге тридцать современных машин Ford Tranzit оборудованных современной медицинской техникой и кислородную станцию.