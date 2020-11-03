В Екатеринбурге будут бесплатно кормить медиков «красной зоны»

Горячее питание будут поставлять в четырнадцать больниц города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медиков Екатеринбурга, которые работают в «красной зоне» с коронавирусными пациентами, будут кормить трехразовым питанием. Все расходы на себя взял Фонд святой Екатерины. Договоры на поставку питания заключены с четырнадцатью медучреждениями: Детской городской клинической больницей № 11, ЦУГКБ № 1, ОКБ, ЦКБ №14, ЦГБ №24, ЦГКБ №6, ГКБ № 40, ЦГБ № 3, Станцией скорой медицинской помощи и другими.

- Мы продолжаем планомерную работу по обеспечению медиков, противостоящих пандемии коронавируса, всем необходимым. Для нас очень важно, создать максимально комфортные условия для всех тех, кто практически круглосуточно борется за жизни и здоровье людей, - отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Добавим, Фонд святой Екатерины ранее передал в больницы Свердловской области больше двух миллионов масок, а также тридцать автомобилей скорой помощи.