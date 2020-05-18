18 Май 2020 2020-05-18T16:56:14+03:00

100 тысяч масок и 200 тысяч перчаток передали в больницы Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Фонд святой Екатерины передал в больницы Екатеринбурга 100 тысяч масок и 200 тысяч перчаток. Среди медучреждений получивших средства индивидуальной защиты - ГКБ № 14, ЦГБ №20, Свердловский областной онкоцентр, ЦГКБ № 24, ЦГБ № 7, ЦГБ №23 и Станция скорой медицинской помощи.

- Фонд обеспечивает средствами защиты, прежде всего тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом - наших врачей, медсестер. Все наши усилия направлены на то, чтобы как можно быстрее выйти из той непростой ситуацией, в которой оказались, - рассказал директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Как рассказали в пресс-службе фонда, ранее партия из 25 тысяч масок была передана в военный комиссариат Свердловской области. Также 3 тысячи 500 масок передано в Екатеринбургское суворовское училище. 10 тысяч медицинских масок фонд передал Службе крови. Партия уже распределена по всем структурным подразделениям учреждения.

Маски от благотворителей также получили волонтеры, которые доставляют продуктовые наборы в многодетные малоимущие семьи. Им было выделено 45 тысяч масок. Еще 20 тысяч Фонд святой Екатерины передал в правоохранительные органы.

Напомним, что сегодня мы рассказывали о том, что екатеринбуржцы собрали 300 тысяч на средства индивидуальной защиты для медиков. На эти деньги подопечные благотворительных фондов «Аистенок» и «Город мастеров» сумели сшить 5 740 многоразовых тканевых масок из бязи.

ИСТОЧНИК KP.RU