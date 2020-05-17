Екатеринбуржцы собрали 300 тысяч на маски и перчатки для медиков

17 Май 2020 2020-05-17T07:45:41+03:00

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Волонтеры «Фонда Ройзмана» завершили проект по сбору денег на средства индивидуальной защиты для медиков Свердловской области – масок и перчаток. Проект стартовал 31 марта, тогда же был открыт сбор на сайте организации.

И за полтора месяца жители Екатеринбурга пожертвовали 293 833 рубля. На эти деньги подопечные благотворительных фондов «Аистенок» и «Город мастеров» сумели сшить 5 740 многоразовых тканевых масок из бязи, поскольку она прочнее и долговечнее обычной марли. Маски можно стирать и кипятить, а затем использовать повторно.

- Средства защиты были доставлены в шесть свердловских клиник. Еще 50 масок мы отдали нашему партнеру – организации «Чтобы жить», они помогают людям, живущим с ВИЧ, и в период пандемии доставляют препараты антиретровирусной терапии прямо на дом, - рассказали в пресс-службе фонда.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 2 571 случай заражения. В регионе – шесть смертей от коронавируса и 704 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU