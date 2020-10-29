Какими должны быть перегородки в ресторанах и такси: объясняет оперштаб Свердловской области

С сегодняшнего дня между столиками в заведениях общепита должны быть перегородки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Свердловской области объяснили, каким образом должны быть реализованы положения указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, об установке защитных экранов в такси и ресторанах.

- Защитные экраны и зонирующие перегородки в ресторанах, кафе, столовых и в легковых машинах, перевозящих пассажиров, должны быть смонтированы таким образом, чтобы был обеспечен барьер для прямонаправленного воздушного потока между людьми, - рассказали в оперштабе. - Это позволит оградить человека от фронтального воздействия микрокапель, выделяемых при дыхании и разговоре.

Представители власти разъяснили, что как будут установлены защитные перегородки предприниматели могут решать сами. Их размещение может зависеть от особенностей интерьера и организации пространства в заведениях или внутри автомобиля. Главное, чтобы перегородки выполняли функцию для которой предусмотрены - создавали препятствие на пути распространения коронавируса. Кроме того нет никаких жестких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка. Это может быть, к примеру, пластиковый экран или пленка.

В опрештабе отметили, что министерства сейчас ведут активное взаимодействие с участниками рынка – представителями отраслевых союзов, компаний-агрегаторов и другими. Они обговаривают особенности реализации защитных мер, введенных накануне. Отметим, что в «Яндекс такси» прокомментировали нововведения и отметили, что многие водители не смогут выйти на смену в ближайшее время. Также мы рассказали как рестораны Екатеринбурга отреагировали на требование ставить перегородки между столами.

По данным оперштаба контролировать исполнение данной нормы, как и других санитарных правил, будут межведомственные контрольные группы, работающие в Свердловской области с начала пандемии.