Во всех местах массового пребывания людей нужно быть в маске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении мер по коронавирусу в Свердловской области. Отныне барам и ресторанам запрещено работать с 23:00 до 06:00. Исключение составляет обслуживание на вынос и доставка заказов в ночное время. Также в это время запрещено проводить концерты.

Работать смогут лишь столовые, обеспечивающие круглосуточное питание сотрудников предприятий и организаций. В полном объеме смогут работать точки общепита в аэропорту Кольцово, на железнодорожных и автовокзалах.

- Сейчас действительно многое зависит от ответственности каждого. Думаю, никто не заинтересован в усугублении эпидситуации, – отметил Евгений Куйвашев.

Кроме этого в регионе введен повсеместный масочный режим с учетом соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Помимо этого все таксисты обязаны установить защитные экраны между сиденьями.

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