Уральца, застрелившего ребенка из винтовки, отправили под суд

Хулигана, решившего пострелять по банкам и случайно застрелившего ребенка, отправили под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В главном следственном управлении СКР завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Борисова. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в убийстве маленького мальчика. Все произошло в начале августа прошлого года. Мужчина, будучи пьяным, решил пострелять из винтовки и случайно попал в ребенка, игравшего неподалеку.

- Один из выстрелов причинил тому пулевое ранение в голову, от которого он в последующем скончался, - рассказали в пресс-службе СК России. – В ходе расследования судом по ходатайству следствия Александру Борисову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи собрали всю доказательственную базу, после чего уголовное дело с утвержденным заместителем Генпрокурора РФ обвинительным заключением было передано в суд.

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