Уполномоченный по правам человека в Свердловской области проверит информацию о принудительной стерилизации женщин в пансионате

Пансионат уже полгода находится на карантине из-за коронавируса Фото: Олег ГАЛИМОВ

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области начал проверку информации одной из постоялиц «Уктусского пансионата». Женщина пожаловалась на то, что когда находилась в учреждении, ее заставили пройти процедуру стерилизации.

- Мы знали, что их убеждают. Это было, но насильственного случая ни одного нам не подтвердилось. Мы начали проверку, - сказала ТАСС Татьяна Мерзлякова.

Она добавила, что у пансионата будут затребованы необходимые документы.

Напомним, утром 18 октября на территорию пансионата приехала полиция.

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