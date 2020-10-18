Проверку проводит 13-й отдел полиции Фото: Олег ГАЛИМОВ

Накануне в Екатеринбурге разгорелся скандал, который уже успел выйти на федеральный уровень. Одна из пациенток «Уктусского пансионата», в котором живут люди и с инвалидностью, пожаловалась на то, что когда находилась в учреждении, ее заставили пройти процедуру стерилизации.

Видео с признанием Людмилы Гусевой появилось в паблике «Лампа» во «Вконтакте». Также паблик разместил медицинскую справку, в которой речь якобы шла об одной из постоялиц пансионата. В графе диагноз там указано «медицинская стерилизация». Справка датирована 2008-м годом.

После этого министерство социальной политики заявило, что по поводу информации, размещенной в соцсетях, началась проверка.

Утром, 18 октября, к зданию «Уктусского пансионата», расположенного на улице Просторной, приехали полицейские из отдела полиции №13.

Сейчас пансионат закрыт, но полицию охраннику пришлось впустить Фото: Олег ГАЛИМОВ

На месте сейчас находится корреспондент «КП-Екатеринбург» Олег Галимов. Он рассказал, что полицейские подъехали ко входу и попросили охранника вызвать кого-то из ответственных лиц. К силовикам спустилась Анастасия Покидышева, замдиректора пансионата. Сейчас она дает объяснения в полицейской машине.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу информацию о появлении полиции на территории пансионата пока не комментируют.