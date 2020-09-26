На Среднем Урале еще три человека скончались от коронавируса

Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано в Свердловской области. Общее число случаев достигло 592.

- Состояние 107 госпитализированных оценивается как тяжелое, 100 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 47 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

За последние сутки из больниц выписали 64 человек. Общее число выписанных достигло 21519. Напомним, что накануне от коронавируса скончался бывший главврач больницы № 20 Борис Золоторев.

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