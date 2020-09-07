Отец Сергий снова не явится на собственный суд

Бывший схимонах объяснил это плохим самочувствием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 6 сентября, стало известно о заседании церковного суда, которое объявила Екатеринбургская епархия. На нем будут рассматривать дело отца Сергия (Романова). На этот раз ему грозит отлучение от церкви. Бывшего схиигумена обвиняют по 22 пунктам, на каждый из которых от него ждут подробный ответ.

Однако сам отец Сергий заявил, что и в этот раз не явится на собственный суд, объяснив это плохим самочувствием.

- Сообщаю церковному суду письменно, так как явиться лично на заседание суда 7 сентября 2020 года в 12:00 не смогу из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью, которое вызвала у меня новость, опубликованная на официальном сайте Екатеринбургской епархии по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, - цитирует слова схимонаха его помощник Всеволод Могучев.

Над скандальным отцом Сергием было уже два заседания, и ни на одно из них он не объявился.

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