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Коронавирус Covid-19

Названы сроки окончания пандемии в Свердловской области

Об этом рассказал специалист уральской лаборатории
Лев ИстоминЛев ИстоминЛевИстомин
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Чтобы не заболеть коронавирусом, нужно соблюдать три простых правила

Чтобы не заболеть коронавирусом, нужно соблюдать три простых правила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области завершится не раньше будущего лета. Такое предложение высказал председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.

По словам эксперта, сейчас в среднем в популяции защитные антитела имеют 5% населения, а в Екатеринбурге – около 15%. Для того, чтобы прервать эпидемиологический процесс, нужно, чтобы этот показатель среди населения достиг 30-40%.

Этого хватит для прерывания эпидпроцесса, как и при гриппе. На 5% мы вышли за четыре месяца. То есть до следующего лета нам жить с этой инфекцией в активной стадии борьбы, - заявил Александр Соловьев на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

По словам эксперта, для того, чтобы не заболеть коронавирусом, нужно соблюдать три простых правила: не забывать о социальной дистанции, носить защитную маску в общественных местах и почаще мыть руки.

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