В масках придется ходить минимум до следующего лета, говорит эксперт Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале наблюдается снижение числа заболевших COVID-19. В больницах освобождаются койко-места, а мобильный госпиталь на площадке «Екатеринбург Экспо» и вовсе закрыли. Но впереди – осень с традиционным всплеском респираторных инфекций и учебный год. Чего ждать уральцам и как долго продлится пандемия – об этом в эфире радио «КП»-Екатеринбург (92,3FM) рассказал председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.

Александр Соловьев рассказал, сколько продлится пандемия

ПУГАЮЩИЕ ЦИФРЫ

- Какова ситуация с коронавирусом в Свердловской области сегодня?

- Мы находимся внутри активного эпидемиологического процесса. Есть небольшое снижение, которое было ожидаемым. Потому что, чем больший круг людей охватывается вирусом во время пандемии, тем больше людей появляется с защитными антителами. Возникает естественным образом барьер к распространению инфекции. Тем не менее, в регионе высокие цифры инфицированности.

- Не все доверяют официальным цифрам. Что у нас со статистикой?

- Сокрытия статистики нет, населению демонстрируют реальные цифры. Но есть предел лабораторных возможностей, мощности ограничены. Сегодня в Свердловской области 33 лаборатории выполняют исследования, их число растет. Мы вышли на мощность в 10 тысяч тестов в сутки. Но до 100 тысяч в сутки не дотянуть, это удалось сделать только Китаю.

В Екатеринбурге уже несколько месяцев обрабатывают общественные помещения и городской транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

- То есть переболевших людей больше?

- Да, реальное число инфицированных уральцев гораздо выше. Это подтверждается другим методом исследования – определением антител. В Екатеринбурге около 10% населения с антителами. То есть порядка 150 тысяч человек в городе уже встретились с коронавирусом, у них уже есть антитела. При этом официальных случаев ПЦР (Полимеразная цепная реакция - метод диагностики инфекционных заболеваний– Прим. Ред) порядка 17 тысяч. Эта разница подтверждается во всех странах.

- Спустя несколько месяцев с начала пандемии появилось понимание, чем опасен коронавирус?

- Это сложная инфекция, вызывающая системное хроническое воспаление в организме человека. Она вызывает изменения в системе свертывания крови, которые ведут к тромбозам, а иногда и к кровоизлияниям. Сейчас мы наблюдаем еще и постковидную ситуацию, когда человек, казалось бы, выздоровел. Но у части пациентов сохраняется хронический воспалительный процесс. Увеличиваются риски аутоиммунных заболеваний. Например, возросло число синдрома Кавасаки у детей (Это острое системное воспаление стенки кровеносного сосуда - Прим. Ред.).

- Многие уральцы жалуются на возросшее число пневмоний…

- Пневмониями люди болеют на протяжении всего года. Сейчас мы наблюдаем рост пневмоний, нехарактерных для летнего сезона. По ряду территорий десятикратный рост. Во внебольничных пневмониях большую роль играет именно коронавирус. Хотя и другие присутствуют.

Маска - одна из главных мер защиты от вируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВИРУС НЕ УШЕЛ В ОТПУСК

- Свердловская область в лидерах по числу заболевших коронавирусом в стране. Как-то тревожно от таких цифр.

- Мы говорим о втором месте примерно с начала июля по сегодняшний день. Процесс нужно смотреть в динамике, изначально мы не были в лидерах. Это говорит только о том, как этот процесс идет по стране сейчас. У нас очень крупная область, почти пять миллионов жителей, крупный транспортный узел и деловой центр.

- Как происходит распространение коронавируса?

- Первая волна связана в большей степени с туристами из Европы, которые в феврале-марте отдыхали на горнолыжных курортах. Это характерно для многих стран. Почти 50% случаев завезли в Норвегию посетители одного австрийского бара. Вся Европа получила вирус с горнолыжных курортов Швейцарии, Италии и Австрии. То есть, люди с определенным образом жизни и социальными контактами заражали друг друга.

Дальше вирус попал в медицинские учреждения. Сейчас же идет смешивание людей, которые отдыхают летом: кто-то в Сочи, а кто-то на реке Чусовая. Происходит микширование людей из разных регионов. Отпуск удачно попадает под 14-дневный период карантина. Симптомов еще нет, и мы выходим в народ с инфекцией.

Сейчас происходит новый виток распространения, первые результаты которого мы увидим в сентябре. Вирус не ушел в отпуск. Начнется учебный процесс, а инфекция среди детей распространяется быстрее.

ВИРУС ЗАВИСАЕТ В ВОЗДУХЕ ДО ТРЕХ ЧАСОВ

- Как работают лаборатории?

- Это очень сложная работа. Лаборатория – это красная зона, где исследуют инфицированный материал. Полностью упакованные сотрудники работают в 6-8-часовом графике безвылазно в специализированных боксах. Выйти не могут, пока не выполнена реакция. От этого процесса нельзя оторваться. ПЦР проходит минимум 6 часов. Изначально говорили друг другу, что это на месяц, может на два. Потом поняли, что надолго…

- Надолго, это на сколько?

- У нас пока в среднем в популяции 5% населения с антителами. По моим ощущениям, нужно достичь планки в 30-40%. Этого хватит для прерывания эпидпроцесса, как и при гриппе. На 5% мы вышли за четыре месяца. То есть до следующего лета нам жить с этой инфекцией в активной стадии борьбы. При этом нужно достигнуть компромисса, чтобы, с одной стороны, медицинские учреждения не были переполнены, а с другой, чтобы не было новой социальной и экономической блокады.

Еще одна мера защиты - санитайзер на входе в здание Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРИ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ

- Вопрос, который волнует почти всех: как не заразиться коронавирусом?

- Есть три основных пути распространения. Первый: воздушно-капельный. Речь идет о кашле и чихании, когда вирус разлетается на расстояние до двух метров. Второй путь: аэрозольный. Распространение на расстояние до 6 метров происходит при крике, пении, громком дыхании во время разговора. При этом вирус остается в воздухе до трех часов.

Опасные места для такого способа распространения инфекции – караоке-бары, клирос, где поют церковные хоры, дискотеки, общественный транспорт. То есть тесные непроветриваемые помещения, где много людей.

Третий путь: контактный. Человек заражается через поверхности, к которым прикасается. Например, сначала нажал кнопку лифта, задел ручку двери, а потом потрогал лицо. Чем холоднее погода, тем больше сохраняется вирус.

Исходя из этого, определяем основные меры профилактики при коронавирусе. Первое, это, конечно, маска. Ее нужно надевать во всех общественных местах. Мы не можем знать, носители коронавируса мы или нет. Поэтому маски нужны всем.

Второе: гигиена рук - используйте санитайзеры при входе в здание, чаще мойте руки. Ну, и третье, социальное дистанцирование. Исключите дружеские вечеринки и посещение мероприятий со скоплением людей.

- Сейчас врачи не советуют ездить в отпуск далеко от дома. А как быть? Лето же.

- Могу только личный совет дать: на Урале много природных жемчужин, поэтому сейчас самое время посетить их, лучше всего на личном автомобиле.

Отдыхать в 2020 году лучше в родном регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что думаете по поводу вакцинации?

- Это проверенный способ управления инфекционными заболеваниями. Но вакцина не даст 100% защиты. Сейчас в мире находятся в разработке 150 вакцин. Пять вакцин-кандидатов уже вышли на третью фазу клинических испытаний, в том числе и российская вакцина. Важно понимать, когда появится вакцина, то сразу всех желающих привить не получится. Производственные мощности ограничены. Понадобится какой-то период времени, чтобы обеспечить необходимый объем.

- Вы лично будете прививаться?

- Когда увижу свидетельства и доказательства эффективности вакцинации, и мой уровень доверия к вакцине будет высоким, тогда да.

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