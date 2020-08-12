«Врачи опасаются осложнений»: в Екатеринбурге с COVID-19 госпитализировали основателя Театра балета «Щелкунчик»

Михаил Коган находится в больнице с 10 августа. Фото: культура.екатеринбург.рф / Эдуард Крылов

10 августа в Екатеринбурге в больницу госпитализировали основателя театра балета «Щелкунчик» Михаила Когана. У него подтвердился коронавирус. Перед этим у артиста поднялась температура, родственники решили вызвать врача и сделать тест. Информацию «КП» подтвердили в пресс-службе театра.

- Не знаю, где он мог подхватить. За все время пандемии он ни разу не появлялся в театре. Вот как нас 19 марта закрыли, с тех пор Михаил Аронович был дома, на самоизоляции. Вчера мы с ним днем созванивались, он был бодрый, веселый, всем приветы передавал. Сказал, что очень всем доволен, что подружился с соседями по палате, - рассказала пресс-секретарь театра Майя Давыдовская. – С врачом потом поговорили, он сказал, что все не так уж радужно и замечательно, потому что у него был инсульт около 11 лет назад, он сейчас на инвалидности. Врачи боятся осложнений.

Михаилу Когану 74 года. Сейчас он лежит в горбольнице №14, в инфекционном отделении. По требованиям санбезопасности к нему не пускают никого из посторонних, поэтому сотрудникам театра удается общаться с ним только по телефону.

- Мы надеемся на лучшее, потому что Михаил Аронович у нас боец, - добавили в пресс-службе. – Нам он сказал, что у него все хорошо, он под присмотром. Мы уже обращались к врачам, спрашивали, нужна ли какая-то помощь. Но никого не пускают.

Напомним, в конце июля с пневмонией госпитализировали писателя Владислава Крапивина, были опасения на коронавирус. Однако он не подтвердился, и его выписали. Но, по словам родственников, его состояние стало еще хуже. Семья писателя забила тревогу, и только после их обращений Крапивина госпитализировали в Свердловскую областную больницу с подозрением на инсульт.

СПРАВКА «КП»

Михаил Аронович Коган - российский балетмейстер, основатель и художественный руководитель театра балета «Щелкунчик», заслуженный деятель искусств России.

В 1996 году удостоен премии губернатора Свердловской области.

В 2009 году - грамоты главы Екатеринбурга.