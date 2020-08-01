На лекарства от COVID-19 на Среднем Урале потратят 40 миллионов

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:21:05+03:00

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На профилактику лечения коронавируса из казны Свердловской области будет выделено порядка 40 миллионов рублей. Деньги потратят на лекарства, которые планируется закупить уже на следующей неделе, в первых числах августа. Об этом во время брифинга с журналистами заявил вице-губернатор Павел Креков.

- Мы планируем на следующей неделе выдавать группам риска профилактические препараты. Для начала - контактным людям: медработникам, полицейским, волонтерам. Выдача будет через амбулаторное звено поликлиники, в августе на это потратят больше 40 миллионов, - рассказал Павел Креков.

Кстати, накануне вице-губернатор заявил, что число новых заболевших коронавирусом постепенно идет на спад. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев принял решение открыть несколько больниц в Екатеринбурге, вернув их в привычный режим работы, а также разрешил снова работать торговым центрам. При этом в Свердловской области на сегодняшний день больше 20 тысяч зараженных. Из них почти 17 тысяч выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU