2020-07-31T16:23:24+03:00
Общество

Больницы Екатеринбурга, отданные под лечение людей с COVID-19, возвращаются к плановому приему

Несколько медицинских учреждений города прекращают прием пациентов с коронавирусом
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Нагрузка на больницы Свердловской области, вызванная пандемией коронавируса, стала меньше.Нагрузка на больницы Свердловской области, вызванная пандемией коронавируса, стала меньше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Нагрузка на больницы Свердловской области, вызванная распространением коронавируса стала меньше. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с болезнью. Благодаря такой тенденции со следующей недели ряд медицинских учреждений, которые были перепрофилированы на борьбу с COVID-19, возвращаются к плановому приему.

- Нейрохирургическое отделение в 40-й больнице начинает работу, так как оно прекратило прием ковидных больных, - отмечает Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. – Областная детская больница также прекращает принимать ковидных больных. После санитарной обработки она начнет плановый прием. На очереди неврологический диспансер и еще несколько больниц Екатеринбурга.

Добавим, что за минувшие сутки в Свердловской области официально подтверждено еще 210 новых случаев коронавируса. Из них 123 случая – в Екатеринбурге.

Данные по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Данные по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Екатеринбурге 2020: последние новости»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницы Екатеринбурга, отданные под лечение людей с COVID-19, возвращаются к плановому приему
Коронавирус отступает: в больницах Свердловской области освободилось больше половины коек для пациентов с COVID-19
«Будут путешествовать по родному Уралу»: губернатор Свердловской области подарил многодетной семье автомобиль
Свердловская прокуратура заставила два предприятия выплатить 2,5 миллиона долгов по зарплате
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
На овощебазе Екатеринбурга поймали мигрантов без документов
Нижние Серги планируют восстановить после потопа к середине сентября
Житель Урала научился не платить штраф за непристегнутый ремень
Две свердловчанки набрали кредитов на 8,4 миллиона, но отказались их возвращать
Деньги — в рост: инвестиционный вклад УБРиР вошел в топ-10 предложений банков
Стало известно, когда в Екатеринбурге магистраль соединит Академический и Широкую речку
ВТБ предупреждает о мошенничестве по банковским гарантиям
Суд признал законным отказ следователей заниматься гибелью екатеринбуржца при штурме его квартиры
На трассах Среднего Урала будут снова ловить пьяных водителей