Больницы Екатеринбурга, отданные под лечение людей с COVID-19, возвращаются к плановому приему

31 Июль 2020 2020-07-31T16:23:24+03:00

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Нагрузка на больницы Свердловской области, вызванная распространением коронавируса стала меньше. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с болезнью. Благодаря такой тенденции со следующей недели ряд медицинских учреждений, которые были перепрофилированы на борьбу с COVID-19, возвращаются к плановому приему.

- Нейрохирургическое отделение в 40-й больнице начинает работу, так как оно прекратило прием ковидных больных, - отмечает Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. – Областная детская больница также прекращает принимать ковидных больных. После санитарной обработки она начнет плановый прием. На очереди неврологический диспансер и еще несколько больниц Екатеринбурга.

Добавим, что за минувшие сутки в Свердловской области официально подтверждено еще 210 новых случаев коронавируса. Из них 123 случая – в Екатеринбурге.

Данные по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU