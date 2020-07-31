2020-07-31T15:47:32+03:00
Общество

Стало известно, когда в Екатеринбурге откроют торговые центры

Точную дату назвал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Евгений СТОЯНОВ
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Шопиться можно будет начать уже с 1 августаШопиться можно будет начать уже с 1 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава региона Евгений Куйвашев рассказал, когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроются торговые центры, которые были вынуждены закрыться из-за вспышки COVID-19.

Губернатор заявил, что уже несколько дней количество вылечившихся пациентов существенно превышает число вновь заразившихся.

- Санитарные врачи характеризуют эпидситуацию как стабильную. Поэтому сегодня я подпишу указ об открытии торговых центров с 1 августа, - сообщил глава региона у себя на странице в Instagram.

Правда, фуд-корты, детские комнаты и развлекательных организации, которые расположены в торговых центрах, работать пока не будут. Соблюдение санитарных требований для ТЦ по прежнему остается обязательным.

Напомним, решение о закрытии торговых центров в Екатеринбурге было принято в конце марта нынешнего года.

Бизнесменам пришлось закрыть ТЦ в конце марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесменам пришлось закрыть ТЦ в конце мартаФото: Алексей БУЛАТОВ

Вспышка коронавируса затронула все сферы жизни. Многим организациям пришлось временно прекратить работу. Недавно мы рассказывали, как работает зоопарк и можно ли сходить в Екатеринбурге в кинотеатр.

Напомним, вчера в Свердловской области было зафиксировано 215 новых случаев коронавируса и 13 смертей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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