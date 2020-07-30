Печальный максимум: на Среднем Урале за сутки подтвердились 13 смертей от COVID-19

В Свердловской области за сутки зафиксировали 215 новых случаев коронавируса. Больше всего – в Екатеринбурге (+144). Также пациентами стали жители Верхней Пышмы, Богдановича, Каменска-Уральского, Среднеуральска, Серова, Режа и других муниципалитетов. С начала пандемии в регионе – 20372 зараженных.

Состояние 150 пациентов на сегодняшний день оценивается как тяжелое. 132 из них находятся в реанимации, в том числе 75 подключены к аппарату ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, - 746. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе подтвердилось максимальное число погибших – 13. Всего в области, таким образом, 264 смерти от коронавируса.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но все-таки есть и хорошие новости: с начал пандемии уральские медики сумели поставить на ноги 16375 человек. Только за сутки было выписано 740 пациентов.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.

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