Коронавирус в Екатеринбурге: Высокинский поручил закрыть все ТЦ и рестораны
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил с начала следующей недели закрыть все торговые центры в городе, кафе и рестораны, а также другие массовые заведения, которые сейчас работают. Об этом он заявил во время интервью с ведущим телеканала ОТВ Евгением Ениным.
Вместе с тем, в пресс-службе мэрии ответили, что пока что нет никаких официальных документов по этому поводу. И когда они появятся, тоже пока непонятно.
Однако на сегодняшний день уже закрылись некоторые кинотеатры, музеи, театры, а также все школы и вузы Урала. Концерты, лекции и занятия проводятся в онлайн-формате. Всем пожилым людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома и ограничить контакты до 14 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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